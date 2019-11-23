Трусова, Щербакова и Косторная не дают остальным шансов.

Разбираем игру «Рубина» и «Зенита» в матче в Казани (1:2).

Что хотел сказать менеджер Нурмагомедова в соцсети?

В российском спорте начинается новая тревожная пора.

«СЭ» — о слухах об интересе лондонского клуба к нападающему ЦСКА.