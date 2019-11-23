Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Дзюба ответил хейтерам, Загитова — третья с чистым катанием, РУСАДА лишат статуса?

18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 23 ноября.

Супертрио Тутберидзе непобедимо. Даже Загитова не может с ними соперничать

Трусова, Щербакова и Косторная не дают остальным шансов.

Прессинг и переходы. Семак чуть не потерял очки

Разбираем игру «Рубина» и «Зенита» в матче в Казани (1:2).

Есть и место, и дата. Хабиб и правда подерется с Мейвезером?

Что хотел сказать менеджер Нурмагомедова в соцсети?

РУСАДА лишают статуса. Что это значит?

В российском спорте начинается новая тревожная пора.

Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?

«СЭ» — о слухах об интересе лондонского клуба к нападающему ЦСКА.

Последняя гениальная тройка советского хоккея. Больше собрать не успели

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Малкин победил Гусева. Никита в порядке, но на «Нью-Джерси» страшно смотреть

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Фантастика Крыховяка. Рабинер — об игре лидера «Локомотива» и проблемах Семина

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До мирового рекорда Косторной не хватило 1,02 балла

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Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная. Итоги «Гран-при Японии»

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«Надо вовремя заканчивать». Костомаров призвал Загитову и Медведеву задуматься о завершении карьеры

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«Барселона» вырвала победу у «Леганеса»

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«Рубин» — «Зенит»: два гола в Казани забиты из офсайда?

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