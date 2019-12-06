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Дзюба объяснил слова про фашистов. Запашный предложил крошить фанатов. Каррера нашел работу!

18:00
19 ноября. Серравалле. Сан-Марино — Россия — 0:5. Артем Дзюба. Фото Reuters
19 ноября. Серравалле. Сан-Марино — Россия — 0:5. Артем Дзюба. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 6 декабря.

Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»

Капитан сборной и форвард «Зенита» — о победе над «Спартаком», ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020.

Фанаты «Спартака» уйдут с трибуны. Ничего другого им не остается

Обозреватель «СЭ» — о готовящейся акции актива болельщиков красно-белых.

Каррера в своей стихии! Его позвали спасать АЕК

Обозреватель «СЭ» — о новом вызове Массимо Карреры, который впервые после «Спартака» возглавит футбольный клуб.

Про Дзюбу динамовцы петь не планируют. А питерцы про Шунина?

Мы узнали мнение заводящего бело-голубых о предстоящем в пятницу матче в Петербурге с «Зенитом».

Юрий Шикунов: «Яшин достал водку и икру. «У нас же вечером игра!» — ужаснулся Беккенбауэр»

Разговор по пятницам с легендой отечественного футбола.

ЦИФРА ДНЯ
5
побед
в 5 матчах группы одержала женская сборная России на ЧМ-2019 по гандболу
ЦИТАТА
Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал
Артем Дзюба
форвард «Зенита» и сборной России

«МОК примет решения ВАДА». Томас Бах не будет адвокатом России?

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Убили интригу. Что происходит с «Локомотивом»?

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Кто станет соперником сборной России в отборе ЧМ-2022? «СЭ» узнал, когда пройдет жеребьевка

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По цифрам Косторная — фаворит финала «Гран-при». Она должна выиграть у Трусовой несколько десятых

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«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Михаил Боярский: «Ублюдкам, которые приезжают на футбол в Питер хамить и драться, место за решеткой»

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Запашный объяснил свой призыв «крошить» матерящихся болельщиков

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«Челси» может начинать переговоры по Чалову. Клубу Абрамовича разрешили заявлять новичков

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