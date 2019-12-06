Дзюба объяснил слова про фашистов. Запашный предложил крошить фанатов. Каррера нашел работу!
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной и форвард «Зенита» — о победе над «Спартаком», ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020.
Обозреватель «СЭ» — о готовящейся акции актива болельщиков красно-белых.
Обозреватель «СЭ» — о новом вызове Массимо Карреры, который впервые после «Спартака» возглавит футбольный клуб.
Мы узнали мнение заводящего бело-голубых о предстоящем в пятницу матче в Петербурге с «Зенитом».
Разговор по пятницам с легендой отечественного футбола.
«МОК примет решения ВАДА». Томас Бах не будет адвокатом России?читать >
Убили интригу. Что происходит с «Локомотивом»?читать >
«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го турачитать >
Михаил Боярский: «Ублюдкам, которые приезжают на футбол в Питер хамить и драться, место за решеткой»читать >
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