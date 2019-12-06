Дзюба объяснил слова про фашистов. Запашный предложил крошить фанатов. Каррера нашел работу!

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 6 декабря.

Капитан сборной и форвард «Зенита» — о победе над «Спартаком», ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020.

ЦИФРА ДНЯ

5 побед в 5 матчах группы одержала женская сборная России на ЧМ-2019 по гандболу

ЦИТАТА Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал

«МОК примет решения ВАДА». Томас Бах не будет адвокатом России? читать > Убили интригу. Что происходит с «Локомотивом»? читать > Кто станет соперником сборной России в отборе ЧМ-2022? «СЭ» узнал, когда пройдет жеребьевка читать > По цифрам Косторная — фаворит финала «Гран-при». Она должна выиграть у Трусовой несколько десятых читать >