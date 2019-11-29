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ЦСКА самоуничтожился, в рейтинге УЕФА наступила беда, Эмери уволили в стиле Карреры

29 ноября 2019, 18:15
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницу, 29 ноября.

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Игра и результаты армейского клуба на групповом этапе Лиги Европы разочаровали. А вот за «Краснодар» не стыдно.

Рейтинг УЕФА: теперь набранных очков уже мало. Португалия уходит в отрыв

Пяти очков, набранных «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было после 4-го тура еврокубков.

Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика!

Наша национальная команда вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, выбив из турнира главного фаворита.

Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»

Тяжелая история сильной женщины, жены Фернандо Риксена, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью.

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