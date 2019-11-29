ЦСКА самоуничтожился, в рейтинге УЕФА наступила беда, Эмери уволили в стиле Карреры
Евроболь ЦСКА
Игра и результаты армейского клуба на групповом этапе Лиги Европы разочаровали. А вот за «Краснодар» не стыдно.
Пяти очков, набранных «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было после 4-го тура еврокубков.
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