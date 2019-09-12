ЦСКА ищет форварда, Каррера вернулся в Россию с большим багажом, в биатлоне продолжается цирк

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 сентября.

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90 процентов почти столько от зарплаты может потерять защитник Гогуа в ЦСКА в случае нарушения дисциплины — таковы условия его договора с клубом

ЦИТАТА Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что бразилец договорился с новым клубом еще в конце декабря — начале января

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