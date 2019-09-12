Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

ЦСКА ищет форварда, Каррера вернулся в Россию с большим багажом, в биатлоне продолжается цирк

18:00
Роман Бабаев (справа) и Виктор Гончаренко. Фото Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Роман Бабаев (справа) и Виктор Гончаренко. Фото Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 сентября.

Роман Бабаев: «Трансфер нападающего — приоритет ЦСКА на зиму. Уже смотрим варианты»

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Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!

Продолжение нашумевшей истории.

Каррера в Москве! У Массимо шикарный пиджак

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву.

Красноярского школьника прессуют за прическу Ибрагимовича. Россияне пишут Златану с просьбой помочь

Юный футболист из Сосновоборска (Красноярский край) по имени Прохор испытывает проблемы в школе из-за своей прически.

Хованцева уже уволили. А сезон еще даже не начался!

Чудеса в российском биатлоне не прекратятся никогда.

ЦИФРА ДНЯ
90
процентов
почти столько от зарплаты может потерять защитник Гогуа в ЦСКА в случае нарушения дисциплины — таковы условия его договора с клубом
ЦИТАТА
Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что бразилец договорился с новым клубом еще в конце декабря — начале января
Роман Бабаев
генеральный директор ЦСКА

Будущее Мамаева. Инсайды Егорова

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Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференций

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Медведев атакует «Большую тройку»? Что ждет Даниила в ближайшем будущем

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Фергюсон или Сен-Пьер: кого Хабиб будет бить следующим?

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Евро-2020: с кем не сыграет сборная России

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У футболиста «Краснодара» украли часы на 23 миллиона рублей

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«Проиграть 11 сентября — это позор». Реакция американцев на вылет своей сборной с баскетбольного ЧМ

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Каррера вернулся в Россию. Как его встретили

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