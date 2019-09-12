ЦСКА ищет форварда, Каррера вернулся в Россию с большим багажом, в биатлоне продолжается цирк
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 сентября.
Роман Бабаев: «Трансфер нападающего — приоритет ЦСКА на зиму. Уже смотрим варианты»Читать полностью
Продолжение нашумевшей истории.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву.
Юный футболист из Сосновоборска (Красноярский край) по имени Прохор испытывает проблемы в школе из-за своей прически.
Чудеса в российском биатлоне не прекратятся никогда.
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ЦИТАТА
Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что бразилец договорился с новым клубом еще в конце декабря — начале января
Будущее Мамаева. Инсайды Егоровачитать >
Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференцийчитать >
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