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Что говорят о провале России, «Монреаль» — в финале спустя 28 лет, Мацуев — о Черчесове и сборной

02:00
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Станислав Черчесов. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 июня.

«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020

Собрали все самые яркие мнения.

«Монреаль» — в финале! Клуб шел к этому 28 лет

Потрясающий успех канадцев.

«Черчесов — душевный, ранимый и очень добрый. Люди со стороны его просто не знают». Интервью Дениса Мацуева о неудаче сборной на Евро-2020

Обозреватель «СЭ» поговорил со знаменитым пианистом.

«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем «Коммент. Шоу».

Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

Доходы футболистов священны, но что в других видах спорта?

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Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

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ЦСКА — первый с большим отрывом, дальше — «Магнитка», «Динамо» и «Локо». Какая российская школа дает КХЛ больше всего игроков?

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«Понятия «оптимизм» и «наша легкая атлетика» больше не совместимы». Крик души топового российского атлета

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