Что говорят о провале России, «Монреаль» — в финале спустя 28 лет, Мацуев — о Черчесове и сборной
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 июня.
«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
Собрали все самые яркие мнения.
Потрясающий успех канадцев.
«Черчесов — душевный, ранимый и очень добрый. Люди со стороны его просто не знают». Интервью Дениса Мацуева о неудаче сборной на Евро-2020
Обозреватель «СЭ» поговорил со знаменитым пианистом.
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем «Коммент. Шоу».
Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой
Доходы футболистов священны, но что в других видах спорта?
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