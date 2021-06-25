Итоги группового этапа Евро, УЕФА отменил правило выездного гола, интервью Газизова
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 июня.
Венгерский пример для России, рекорд Криштиану Роналду, главная победа Эриксена
Подводим итоги группового турнира Евро-2020.
Одно из самых неоднозначных регламентных положений еврокубков сдано в утиль.
Генеральный директор «Уфы» — о финансовых проблемах, Остоне Урунове и задачах на следующий сезон.
На этом Евро многое решают капитаны.
Если у Сафонова и Дивеева все сложится, то лет через пять в Евро-2020 можно будет увидеть что-то хорошее для нашей национальной команды.
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