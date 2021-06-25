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Итоги группового этапа Евро, УЕФА отменил правило выездного гола, интервью Газизова

02:15
Сборная Венгрии. Фото Reuters
Сборная Венгрии. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 июня.

Венгерский пример для России, рекорд Криштиану Роналду, главная победа Эриксена

Подводим итоги группового турнира Евро-2020.

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Одно из самых неоднозначных регламентных положений еврокубков сдано в утиль.

«Спартак» выставил неподъемные условия по Урунову. Спасибо за сотрудничество, выходим из сделки". Интервью Шамиля Газизова

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На этом Евро многое решают капитаны.

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