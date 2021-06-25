Итоги группового этапа Евро, УЕФА отменил правило выездного гола, интервью Газизова

Подводим итоги группового турнира Евро-2020.

Одно из самых неоднозначных регламентных положений еврокубков сдано в утиль.

Генеральный директор «Уфы» — о финансовых проблемах, Остоне Урунове и задачах на следующий сезон.

На этом Евро многое решают капитаны.

Если у Сафонова и Дивеева все сложится, то лет через пять в Евро-2020 можно будет увидеть что-то хорошее для нашей национальной команды.