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Италия и Дания — в четвертьфинале Евро, «Тампа» — в финале Кубка Стэнли. Новости дня

02:15
Федерико Кьеза. Фото Getty Images
Федерико Кьеза. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 26 июня.

Манчини едва не разрушил то, что строил три года. Италия вымучила победу над Австрией

«Скуадра адзурра» — в четвертьфинале Евро, но прошла по грани.

Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в 1/4 финала

Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы

«Тампа» снова в финале! Затащил Василевский, который установил рекорд лиги

В решающей серии их ждет «Монреаль».

Манчини бьет рекорды со сборной Италии. «Зенит» шутит, что он набрался опыта у них

Итальянцы не проигрывают уже 31 матч, до мирового рекорда — четыре встречи.

Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»

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