Италия и Дания — в четвертьфинале Евро, «Тампа» — в финале Кубка Стэнли. Новости дня
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 26 июня.
Манчини едва не разрушил то, что строил три года. Италия вымучила победу над Австрией
«Скуадра адзурра» — в четвертьфинале Евро, но прошла по грани.
Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы
В решающей серии их ждет «Монреаль».
Итальянцы не проигрывают уже 31 матч, до мирового рекорда — четыре встречи.
В составе сборной Дании нашелся новый герой — Каспер Дольберг.
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