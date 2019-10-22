Черчесова просят вызвать Шомуродова, Газзаев выделил сильное качество Тедеско, Еронко разобрал проблемы Гусева
Станислав Черчесов: «Звонил болельщик — просил вызвать в сборную Шомуродова...»
Развернутое интервью главного тренера сборной России.
Железнодорожники встретятся Турине с «Ювентусом» — фаворитом своей группы в Лиге чемпионов.
Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА.
Мы поговорили с Сергеем Кузнецовым, ассистентом Олега Кононова, который провел матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» в качестве и.о. главного тренера красно-белых.
Главный тренер «Спартака» — о тактических изменениях в игре красно-белых, взаимоотношениях с игроками, а также перспективах в этом сезоне.
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