Черчесова просят вызвать Шомуродова, Газзаев выделил сильное качество Тедеско, Еронко разобрал проблемы Гусева

Развернутое интервью главного тренера сборной России.

Железнодорожники встретятся Турине с «Ювентусом» — фаворитом своей группы в Лиге чемпионов.

Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА.

Мы поговорили с Сергеем Кузнецовым, ассистентом Олега Кононова, который провел матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» в качестве и.о. главного тренера красно-белых.

Главный тренер «Спартака» — о тактических изменениях в игре красно-белых, взаимоотношениях с игроками, а также перспективах в этом сезоне.