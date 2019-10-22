Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Черчесова просят вызвать Шомуродова, Газзаев выделил сильное качество Тедеско, Еронко разобрал проблемы Гусева

18:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 22 октября.

Станислав Черчесов: «Звонил болельщик — просил вызвать в сборную Шомуродова...»

Развернутое интервью главного тренера сборной России.

Палыч против Криштиану. Шансов мало, но они есть!

Железнодорожники встретятся Турине с «Ювентусом» — фаворитом своей группы в Лиге чемпионов.

Рейтинг УЕФА: Португалия обойдет Россию на этой неделе?

Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА.

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова

Мы поговорили с Сергеем Кузнецовым, ассистентом Олега Кононова, который провел матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» в качестве и.о. главного тренера красно-белых.

Тедеско — о тактике, решении возглавить «Спартак» и перспективах на сезон

Главный тренер «Спартака» — о тактических изменениях в игре красно-белых, взаимоотношениях с игроками, а также перспективах в этом сезоне.

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главный тренер сборной России по футболу

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