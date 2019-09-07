Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 7 сентября.

СУПЕРБОЙ. Хабиб — Порье: чемпион только один

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся сегодня вечером в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби за чемпионский титул промоушена в легком весе (до 70,3 кг). Хабиб вернулся после дисквалификации, Порье во время его отстранения взял пояс временного чемпиона — и сегодня определится единственный обладатель титула.

«СЭ» ведет большую онлайн-трансляцию о вечере UFC 242 и его главном бое Хабиб — Порье. В Абу-Даби работает обозреватель Илья Андреев, вы уже могли прочитать много его крутых материалов. И наш спецкор не собирается останавливаться — как и Хабиб. Все о UFC 242 — в нашем сюжете.

Первый канал покажет основный кард и поединок дагестанского Орла с американским отличником в прямом эфире. Вы не должны это пропустить!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Падение Медведевой, блеск Загитовой, пинок Туктамышевой

В Москве прошел первый день контрольных прокатов сборной России. У женщин на лед вышли все звезды и таланты национальной команды. Их выступления на льду и в микст-зоне вышли запоминающимися. В воскресенье — продолжение поиска ответов на вопросы, чем Загитова, Медведева и другие фигуристы занимались этим летом и какие секреты они скрывали.

ФУТБОЛ. Россия смяла Шотландию как карлика

Сборная России в ночь на субботу волевой победой в Глазго открыла осеннюю часть отборочного турнира чемпионата Европы-2020 — 2:1. Первое впечатление от игры: эта команда круче, чем клубы РПЛ. Тактический разбор приводит к выводу: с шотландскими звездами из английской премьер-лиги наши футболисты расправились убедительно. Резюме от Игоря Рабинера: в этой победе нет ничего сенсационного.

РПЛ. Календарь есть — на тур, а не всю осень

Только в субботу Российская премьер-лига опубликовала расписание ближайшего тура — он стартует уже в пятницу, 13 сентября. Даты и время начала остальных игр осеннего отрезка до зимней паузы будут названы позже. Не удивлены?

ТЕННИС. Медведев: первый финал

Даниил Медведев в трех сетах за два с половиной часа победил Григора Димитрова на US Open и впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Его соперник по решающему матчу в ночь на воскресенье — Рафаэль Надаль. Россиянин после вспышки ненависти признался Америке в любви — и теперь он герой Нью-Йорка.

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