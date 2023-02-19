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«Арсенал» обошел «Сити», Медведев — в финале турнира в Роттердаме. Главное за день

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Футболисты Арсенала.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 февраля.

«Арсенал» после безумной победы обошел «Ман Сити» в чемпионской гонке, Вальверде тащит «Реал», победный гол Мхитаряна

Главные события субботы в европейском футболе.

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