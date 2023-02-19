«Арсенал» обошел «Сити», Медведев — в финале турнира в Роттердаме. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 февраля.
«Арсенал» после безумной победы обошел «Ман Сити» в чемпионской гонке, Вальверде тащит «Реал», победный гол Мхитаряна
Главные события субботы в европейском футболе.
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Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич
Интервью комментатора.
Олимпийский чемпион буквально взорвал российское фигурнокатательное сообщество.
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