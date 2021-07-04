Англия разгромила Украину, Дания победила Чехию, Медведев — в 1/8 финала Уимблдона
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 3 июля.
Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча
Это было больно, но справедливо.
Команда Андрея Шевченко вылетела в 1/4 финала, уступив Англии. Украинцы достигли своего максимума.
Первые слова украинцев после матча 1/4 финала Евро с Англией.
Дания впервые в этом веке вышла в полуфинал одного из главных турниров мирового футбола.
Лучший теннисист России впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.
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