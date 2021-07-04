Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 3 июля.

Это было больно, но справедливо.

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