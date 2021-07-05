Вечерний «СЭ»
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Интервью Николича, итоги четвертьфиналов, сколько сборная заработала за Евро

02:15
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 июля.

«Локомотив» был самой старой командой лиги, а теперь будет одной из самых молодых". Большое интервью Марко Николича

Артем Калинин встретился в Австрии с главным тренером железнодорожников.

Сборная Чехии — образец для России. Итоги четвертьфиналов Евро

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матчах Чехия — Дания и Украина — Англия.

Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?

Разобрали финансовый аспект выступления России на турнире.

Англия впервые в истории выиграет Евро? И будет ли забит 11-й автогол?

Партнер «СЭ» дарит до 1500 рублей во фрибетах для ставок на оба полуфинала.

Георгий Черданцев: «На матче с Финляндией сидел за воротами за 12 тысяч. Другие билеты были дороже — посчитал, что зрелище того не стоит. Оказался прав«

Острое интервью известного ведущего и комментатора.

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