Интервью Николича, итоги четвертьфиналов, сколько сборная заработала за Евро
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 июля.
«Локомотив» был самой старой командой лиги, а теперь будет одной из самых молодых". Большое интервью Марко Николича
Артем Калинин встретился в Австрии с главным тренером железнодорожников.
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матчах Чехия — Дания и Украина — Англия.
Разобрали финансовый аспект выступления России на турнире.
Партнер «СЭ» дарит до 1500 рублей во фрибетах для ставок на оба полуфинала.
Острое интервью известного ведущего и комментатора.
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