Пресс-конференция Черчесова, Испания и Италия — в полуфинале Евро. Новости дня
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 2 июля.
«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов
Собрали ключевые высказывания.
Итоги пресс-конференции главного тренера сборной.
Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку
Получил травму и в слезах покинул поле.
Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команды серию послематчевых пенальти.
Итоги пресс-конференции главного тренера сборной.
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