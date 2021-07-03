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Пресс-конференция Черчесова, Испания и Италия — в полуфинале Евро. Новости дня

01:15
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 2 июля.

«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов

Собрали ключевые высказывания.

Черчесов говорил 150 минут. Но его не поняли

Итоги пресс-конференции главного тренера сборной.

Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку

Получил травму и в слезах покинул поле.

Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

Героем встречи стал вратарь швейцарцев Зоммер, но и он не вытащил для своей команды серию послематчевых пенальти.

Черчесов говорил 150 минут. Но его не поняли

Итоги пресс-конференции главного тренера сборной.

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