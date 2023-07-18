«Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса, вратарь Федотов — об армии. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 июля.
«В матче за Суперкубок болел за «Зенит». Фернандеса представили видео с Киркоровым — а есть ли у него лишний вес?
Трансферная сага Марио окончена.
«Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии
Вернувшийся в армейский клуб после службы в ВМФ голкипер и главный тренер красно-синих ответили на вопросы журналистов.
«Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались
Некрасивое завершение истории.
«Не собираюсь кому-то что-то доказывать». «Торпедо» портит дебют Бердыеву. Талалаев без состава. Пикантный стих от Григоряна
Яркие события первого тура первой лиги «СЭ» обсудил с Федором Щербаченко.
Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних новостях из жизни «Зенита».
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