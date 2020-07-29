В выходные, 25 и 26 июля, состоялся второй этап серии регат Tenzor Cup by PROyachting. На этот раз турнир принимал московский яхт-клуб Royal Yacht Club, расположенный на Водном стадионе. Как и на дебютном этапе, который состоялся в «ПИРогово», регата собрала 20 сильнейших российских команд, состав участников остался практически неизменным. Гонки проходили на 20 новых парусных яхтах J70.

Для команд эта регата оказалась предсказуемо непростой — на тактику сильнее всего влияли небольшое пространство и изменчивый ветер, привычный для этих мест. Нелегко было всем, в том числе организаторам, которым пришлось неоднократно переставлять дистанцию.

В первый день регаты команды «Котяра» выполнила три первых прихода. По итогам двух дней «Котяра» набрал 21 очко — во второй день команда сбавила. Не сильно от лидера отстала команда Валерии Коваленко ArtTube RUS1 — 19 очков, она и завоевала «серебро» этапа. Замкнула тройку лидеров команда Elf — 27 очков.

Полные результаты регаты по ссылке.

«Борьба была очень острой, плотной. Я с интересом наблюдал за гонками оба дня и получил большое удовольствие. Особенно хочу отметить корректное поведение всех участников. Приятно, когда команды могут серьезно бороться, при этом не нарушая правил», — сказал Михаил Кондратьев, генеральный директор PROyachting.

Третий этап регаты состоится в яхт-клубе «Поместье Галс» 29-30 августа.

Напомним, что призовой фонд регаты составляет 500 000 рублей. Финал намечен на октябрь и пройдет на курорте «Имеретинский». Точная дата будет анонсирована позже.