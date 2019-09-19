Итальянский гонщик погиб при попытке установить рекорд скорости на лодке

Итальянский гонщик Фабио Буцци и два члена его команды погибли при попытке установить рекорд скорости на моторной лодке, информирует BBC. Трасса пролегала между Монте-Карло и Венецией.

Ближе к финишу лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф. Кроме 76-летнего Буцци, погиб голландский механик и итальянский член экипажа Лука Николини. В аварии с многочисленными повреждениями выжил другой участник — Марио Инверницци. Он и рассказал подробности случившегося.