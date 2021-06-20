Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал олимпийской квалификации
17:34
Женская сборная России по регби-7 победила команду Самоа в четвертьфинале олимпийской квалификации в Монако.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 29:0 в пользу россиянок.
В полуфинале сборная России позднее в воскресенье сыграет с командой Казахстана. Финал в данном турнире не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.
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