Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал олимпийской квалификации

Женская сборная России по регби-7 победила команду Самоа в четвертьфинале олимпийской квалификации в Монако.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 29:0 в пользу россиянок.

Обыгрываем сборную Самоа в четвертьфинале! ?



Следующий матч — полуфинал, он же — матч за выход на Олимпиаду.



Играем со сборной Казахстана в 19:07 МСК! ?



Попытки: Здрокова (2), Тирон, Хамидова, Данилова

Реализации: Кукина (2) pic.twitter.com/NO22qKFomw — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 20, 2021

В полуфинале сборная России позднее в воскресенье сыграет с командой Казахстана. Финал в данном турнире не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.