Тагир Гаджиев — самый ценный игрок сборной России на Кубке мира
10:56
Фланкер «Кубани» Тагир Гаджиев признан Международным регбийным Союзом самым ценным игроком сборной России на Кубке мира в Японии.
— Он не набрал ни одного очка, но был в центре внимания в матчах сборной России. Его яркие захваты и эмоциональный дух не остались без внимания у тренерского штаба и партнеров по команде, — отмечается в сообщении.
Напомним, что Россия проиграла все четыре матча в групповом турнире. Разница мячей составила 19:160.
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