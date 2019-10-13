Фланкер «Кубани» Тагир Гаджиев признан Международным регбийным Союзом самым ценным игроком сборной России на Кубке мира в Японии.

— Он не набрал ни одного очка, но был в центре внимания в матчах сборной России. Его яркие захваты и эмоциональный дух не остались без внимания у тренерского штаба и партнеров по команде, — отмечается в сообщении.

Напомним, что Россия проиграла все четыре матча в групповом турнире. Разница мячей составила 19:160.