СТС запускает первый российский сериал о регби

В четверг на закрытой встрече попечительского совета регби-клуба ЦСКА при поддержке Федерации регби России состоялся показ пилотной серии проекта «Регби». Премьеру представили новые члены попечительского совета — генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов и креативный продюсер сериала, автор теле- и кинохитов Илья Куликов.

«Мне как давнему поклоннику ЦСКА очень приятно стать частью команды совета. Что касается проекта «Регби», особенно важно, что мы его делаем в партнерстве с большим мастером, хитмейкером Ильей Куликовым, — отметил Муругов. — Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС «Молодежка» и «Дылды», история разворачивается на фоне зрелищного вида спорта. Но главным всегда остаются человеческие отношения и обаятельные персонажи, за которых переживаешь и болеешь. Надеюсь, герои новой драмы также завоюют зрительскую любовь».

«По сюжету вспыльчивый боксер Макс (Олег Гаас) из-за уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и уходит в другой жестокий спорт — регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить», — анонсируют сериал создатели.

«Вспоминаю, как на прошлом заседании попечительского совета, ровно год назад, пообещал приступить к съемкам сериала о регби, а потом подумал, как же я это сделаю. Поначалу было совершенно непонятно, как технически снимать игру. К тому же я долго писал сценарий и искал пути реализации. Я и сам себя чувствую регбистом в кино, потому что меня все время «пинают», ведь я всегда иду против системы, — сказал Куликов. — К счастью, в данном случае меня поддержал канал СТС в лице Вячеслава Муругова, что, конечно, ускорило процесс и позволило создать, на мой взгляд, классный пилот».

Также благодаря поддержке ЦСКА перед съемками пилотной серии режиссер и актеры сериала побывали на тренировках и играх мужской и женской команд клуба, познакомились с игроками и нашли консультанта.

«Мы верим в успех новой истории! Ведь это значит, что миллионы людей увидят, прочувствуют и поймут, за что этот фантастический вид спорта любят и ценят во всем мире. И я уверен, что сериал даст медийный толчок стремительному развитию регби в России», — добавил президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

Главным местом съемок станет стадион «Слава», где проходят домашние игры регби-клуба с одноименным названием. Также в кадр попадут боксерские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации.