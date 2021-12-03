Шестикратный чемпион России по регби дисквалифицирован на два года из-за допинга

Шестикратный победитель чемпионата России по регби Антон Рудой дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Последним клубом Рудого был красноярский «Красный Яр», в котором он выступал с 2019 года. Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Дисквалификация отсчитывается с 1 сентября 2020 года.

Трехмесячную дисквалификацию получил игрок красноярского клуба «Енисей-СТМ» Никита Чурашов за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 18 октября 2021 года.