Матч Суперкубка Европы по регби с участием «Енисея-СТМ» в Израиле перенесен из-за коронавирусных ограничений

Перенесен матч пятого тура Суперкубка Европы по регби «Тель-Авив Хит» (Израиль) — «Енисей-СТМ» (Россия) перенесен из-за коронавирусных ограничений, сообщает Европейская федерация регби.

Указано, что из-за новых ограничений, введенных властями Израиля, российская команда не сможет прибыть в эту страну. Матч должен был состояться 5 декабря. Новая дата будет объявлена позднее.

Ранее уже был перенесен матч «Енисея» против грузинского «Блэйк Лайон». Эта игра должна была пройти 30 сентября в Сочи.