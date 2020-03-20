Первый сезон Континентальной клубной регбийной лиги отложен

Первый сезон КХЛ отложен из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Первые матчи турнира должны были пройти 4-5 апреля.

— Совет директоров Континентальной клубной регбийной лиги (ККРЛ) решил отложить проведение первого сезона международного турнира в 2020 году в связи со сложной эпидемической обстановкой в Европе, вызванной распространением коронавируса COVID-19, — говорится в заявлении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список