Федерация регби России прокомментировала скандал с грузинскими игроками

Председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин прокомментировал ситуацию с грузинскими регбистами московского клуба "Слава" Сабой Илуридзей и Ревазом Бродзели. Ранее в СМИ появилась информация, что оба игрока отчислены за антироссийский жест в матче Кубка России против "Кубани". После успешно выполненной попытки Илуридзе и Бродзели закрыли один глаз рукой. Этот жест был популярным на улицах Тбилиси во время недавних акций оппозиции. Впоследствии информацию об отстранении опроверг один из игрок.

- Мы считаем недопустимым демонстрацию на поле во время проведения соревнований политических и иных жестов, которые могут быть неверно трактованы игроками и болельщиками, - цитирует официальный сайт Федерации регби России Дружинина. - Регби – спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать политическую составляющую. В чемпионате России по регби 2019 года выступают 29 игроков из Грузии, 5 игроков из Украины, а также спортсмены из ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонга, Молдавии, Латвии и Бенина, украшая собой российский чемпионат, который в этом сезоне является одним из самых интригующих за последние 10 лет.

Федерация регби России уверена, что регби не может являться инструментом политических игр и приглашает болельщиков на российские стадионы, свободные от политических, расистских и иных предрассудков.