Главнокомандующий Военно-морским флотом провел рабочее совещание по вопросу подготовки к Кубку ВМФ по регби-7

В преддверии проведения турнира по регби-7 на Кубок главнокомандующего Военно-морским флотом, которое состоится с 3 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский», главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание по вопросам его подготовки и проведения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В совещании приняли участие представители главного командования ВМФ, частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, а также руководитель комитета Федерации регби России

по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации, член высшего совета Федерации регби России, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, директор дирекции Кубка европейских чемпионов по регби-7 Филипп Ханин и президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий-Музыкус.

В рамках собрания были рассмотрены организационные вопросы проведения турнира. Кубок состоится уже во второй раз, однако впервые пройдет в городе, где базируется главное командование ВМФ России. Победителем первого розыгрыша стала сборная команда Балтийского высшего военно-морского училища ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» из Калининграда.

«В настоящее время Военно-морской флот является лидером по количеству сформированных сборных команд. На всех флотах, в каждом высшем военно-морском учебном заведении, а также в Нахимовском военно-морском училище и Кронштадтском морском кадетском военном корпусе сформированы сборные команды по регби-7, организованы их тренировки. Отдельно отмечу, что в финальной стадии Кубка Вооруженных сил Российской Федерации 2021 года, из участвующих 14 команд, 4 команды представляют Военно-морской флот, это самое большое представительство среди видов и родов войск Вооруженных сил», - отметил на совещании Главком ВМФ.

В завершении мероприятия главнокомандующий ВМФ Евменов выразил слова благодарности Федерации регби и фонду за совместную работу по развитию регби в воинских частях и образовательных организациях Военно-морского флота.