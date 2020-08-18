Что запрещено в пляжном регби? Оригинальный ответ федерации

Федерация регби России анонсировала проведение на Воробьевых горах Кубка России по пляжному регби. В турнире примут участие по 10 мужских и женских команд.

Аккаунт баскетбольного ЦСКА в Twitter спросил: «А запрещенные приемы с песком действуют?»

Пресс-служба федерации заявила: «Да, в списке запрещенных действий — брать круглый мяч, например».

да, в списке запрещенных действий брать круглый мяч, например — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) August 18, 2020

В пляжном футболе, в частности, запрещается намеренно пускать песок в глаза соперникам.