Что запрещено в пляжном регби? Оригинальный ответ федерации
20:41
Федерация регби России анонсировала проведение на Воробьевых горах Кубка России по пляжному регби. В турнире примут участие по 10 мужских и женских команд.
Аккаунт баскетбольного ЦСКА в Twitter спросил: «А запрещенные приемы с песком действуют?»
Пресс-служба федерации заявила: «Да, в списке запрещенных действий — брать круглый мяч, например».
да, в списке запрещенных действий брать круглый мяч, например— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) August 18, 2020
В пляжном футболе, в частности, запрещается намеренно пускать песок в глаза соперникам.
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