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Что запрещено в пляжном регби? Оригинальный ответ федерации

20:41
Пляжный регби. Фото Twitter
Пляжный регби. Фото Twitter

Федерация регби России анонсировала проведение на Воробьевых горах Кубка России по пляжному регби. В турнире примут участие по 10 мужских и женских команд.

Аккаунт баскетбольного ЦСКА в Twitter спросил: «А запрещенные приемы с песком действуют?»

Пресс-служба федерации заявила: «Да, в списке запрещенных действий — брать круглый мяч, например».

В пляжном футболе, в частности, запрещается намеренно пускать песок в глаза соперникам.

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