Артемьев считает, что женская сборная России по регби-7 может завоевать медали на Олимпиаде в Токио

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о шансах женской сборной России выиграть медали на Олимпиаде в Токио.

«Всех нас надо поздравить, прежде всего девчонок и тренерский штаб, которые достигли результата. Женская сборная России по регби-7 всегда была в пятерке лучших команд мира. Нет в мире ни одной сборной, которую мы не обыгрывали. Если говорить о раскладе сил, то новозеландки и австралийки имеют больший послужной список, но мы можем доставить им неприятные сюрпризы.

У нас все лучшие игроки на поле, они в великолепной форме. Думаю, что наша команда как никогда готова к Играм, за медали однозначно будем бороться», — приводит слова Артемьева ТАСС.

20 июня женская сборная России по регби-7 победила Казахстан в полуфинальном матче олимпийской квалификации (38:0) и квалифицировалась на Игры в Токио.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.