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Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7

19:51
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Женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы.

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трех групповых стадий. На первом этапе в Лисабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.

На этапе в Москве, как и в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников, среди которых команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и Шотландии (22:5).

Сборная России в седьмой раз выиграла чемпионат Европы (2013, 2014, 2016-2019, 2021).

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