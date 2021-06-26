Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7
19:51
Женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы.
Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трех групповых стадий. На первом этапе в Лисабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.
На этапе в Москве, как и в Лиссабоне, сборная России обыграла всех соперников, среди которых команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и Шотландии (22:5).
Сборная России в седьмой раз выиграла чемпионат Европы (2013, 2014, 2016-2019, 2021).
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