Крамаренко выиграла четыре золота в Испании. Она готова стать новым лидером сборной?

Чемпионку мира среди юниоров явно видят первым номером нашей национальной команды, если сестры Аверины все-таки решат завершить карьеру.

На следующей неделе в художественной гимнастике пройдет последний масштабный турнир сезона — чемпионат мира. Он не только закроет спортивный год, но и завершит пятилетнюю эпоху правил, в которых главной считалась трудность предмета. Дина и Арина Аверины не получили в Токио золота, но готовятся исправить это недоразумение в Китакюсю. Буквально пару дней назад они оттачивали свои программы в рамках соревнования «Новогорская осень-2021».

Перед самым чемпионатом мира в Испании и Румынии проходили два параллельных старта — «Гран-при» в Марбелье и этап Кубка Вызова в Клуж-Напоке. В них участвовали Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Ирина Анненкова и Анастасия Симакова — словом, все те, кто готов сменить Авериных в новом цикле с новыми правилами. В Испании еще вернулась к соревнованиям и чемпионка мира Екатерина Селезнева.

Крамаренко готова стать лидером

Выступление Дины и Арины на чемпионате мира не оспаривается — третью участницу хоть и можно было заявить, но особой роли это бы не сыграло. Да и для Авериных это отличная возможность доказать всем, кто являются королевами гимнастики. В Лале же были сомнения — она не казалась особо стабильной. На чемпионате Европы Крамаренко пробилась в финал с обручем, но там стала только пятой.

Поэтому вместо Японии чемпионка мира среди юниоров отправилась на «Гран-при» в Марбелью и выиграла там практически все. Конечно, из серьезных соперниц там была разве что Виктория Оноприенко из Украины, так что особых проблем Лала не испытала. Но важно было посмотреть на ее психологическую устойчивость. И в этом плане Крамаренко, кажется, растет. Это легко проверится на других турнирах — если предположить, что Аверины все-таки закончат карьеру, то Лала будет безоговорочным лидером. Хотелось бы только, чтобы этот первый номер был стабильным во всех смыслах.

На «Гран-при» в Марбелье также был и гала-концерт, на котором выступала Крамаренко. Своей программой Лала еще раз показала, почему сейчас на нее рассчитывают как на будущего лидера, — гимнастка очень артистичная, а это будет одним из ключевых моментов в новом цикле. Вернется отдельная бригада судей, оценивающая этот компонент упражнения. Да и проблем с трудностью тела у «художницы» быть не должно — столько тех же поворотов, как она, не делает почти никто.

Анастасия Симакова в Испании стала третьей, проиграв Крамаренко больше четырех баллов. Екатерина Селезнева в многоборье и вовсе осталась только пятой и получила серебро в финале с обручем. Оценки не самые высокие — сумма Насти не дотянула даже до сотни, так что с более серьезными соперниками результаты были бы ниже. Обе спортсменки пока что восстанавливаются после болезней и травм, так что такое положение дел закономерно. Но и делать выводов, что кто-то из них сможет точно стать вторым номером сборной, пока нельзя.

Ко второму номеру новой сборной остаются вопросы

Параллельно с «Гран-при» в Марбелье проходил этап Кубка Вызова в Румынии, где выступали Дарья Трубникова и Ирина Анненкова. Чемпионка юношеских Олимпийских игр осталась в многоборье третьей, получив немногим больше, чем Симакова в Марбелье. Анненковой немного не хватило до призов — она стала четвертой. Но в финалах Ирина выступила успешнее Трубниковой и увезла с собой два серебра.

Несмотря на это, вопросы к гипотетическому второму номеру сборной остаются. В Клуж-Напоке состав получился сильнее, чем на «Гран-при», — в Румынии выступали Боряна Калейн, Милена Балдассарри и Александра Аджиурджиукулезе, так что результат объясним. Можно только отметить, что оценки Лалы за каждый вид примерно на балл выше, чем у остальных «художниц». С другой стороны, это все-таки разные старты, так что результаты сравнивать не совсем правильно. Но на том же Olympico Cup Крамаренко в очной борьбе обыграла и Анненкову, и Симакову, и Трубникову.

То, что Лалу готовят на замену Авериным, можно было понять еще некоторое время назад, когда она только выступала по юниорам. Крамаренко выделялась среди всех других девушек своей гибкостью, артистизмом и эмоциональностью. Если бы Дина и Арина закончили после Олимпиады, то она уже сейчас могла бы блистать на чемпионате мира, а ее оценки, вероятно, подросли бы. В отсутствие Авериных ставка была бы как раз на Лалу, поэтому и поддерживали бы ее больше.

Крамаренко как раз будет на руку, если Дина и Арина все-таки решат приостановить карьеру: ей сейчас всего 16, и к Олимпиаде она может подойти в оптимальной форме. Авериным было 20, когда они наконец стали лидерами сборной, до этого их опережали Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Поэтому моральных и физических сил у Лалы должно быть больше, а это тоже важно, наравне с подходящими гимнастке правилами. Впрочем, сестры еще тоже не сказали последнего слова. Впереди у них чемпионат мира, а там до Олимпиады в Пекине останется меньше трех лет.