Аверины едут на чемпионат мира, Крамаренко нет даже в запасе. От сестер ждут побед еще три сезона

На Олимпиаде Дина и Арина могут стать самыми возрастными участницами, но сначала им нужно справиться с чемпионатом мира.

На ближайший чемпионат мира в Японию от России могло бы поехать три гимнастки, но заявлены в личные турниры только две — вернувшиеся после Олимпиады Дина и Арина Аверины. Украина и США отправляют на этот турнир трех спортсменок, Россия решила ограничиться сестрами. А как же Лала Крамаренко, которая была запасной на Играх и выступала вместе с Авериными на ЧЕ?

Крамаренко — вне заявки на чемпионат мира

В Китакюсю будут разыгрываться девять комплектов наград: пять — среди личниц и три — у групповичек. Еще одно золото — командное: в зачет пойдут восемь оценок из квалификации личного многоборья и две — из группового. Теоретически можно было бы привезти на чемпионат мира и Лалу, разделив восемь выходов на ковер среди трех гимнасток. Для чемпионки Европы, только начинающей взрослую карьеру, это было бы крутым опытом, а Дина и Арина и с тремя видами на 99% проходили бы в финал личного многоборья.

Но в таком случае кто-то из сестер (или сразу обе) могут лишиться одной из возможных медалей. Дина, например, на данный момент делит с Яной Кудрявцевой второе место по количеству призовых мест на чемпионатах мира и титулов абсолютной чемпионки. Впереди только Евгения Канаева, у которой 17 медалей. Вполне реально еще четыре раза подняться на пьедестал и догнать двукратную олимпийскую чемпионку. Арина никогда не была абсолютной чемпионкой мира, а всего на ЧМ у нее только четыре золота.

На турнире Olympico Cup в Москве Арина выиграла два раза — в обруче и булавах, была близка к победе в мяче. Если бы не лента, вполне могла бы побороться за золото в многоборье. По своим силам она нисколько не уступает сестре — разве что характер у Арины помягче, от этого и может допускать иногда ошибки. В 2019 году сестер разделили мизерные 0,3 балла, так что сейчас можно брать реванш. Тем более что на «Европе» — то получается — у Дины ни одного титула абсолютной чемпионки континента.

Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Участие сразу в четырех видах в квалификации дает право на ошибку — отбор в финал многоборья ведется по сумме трех лучших результатов. Многие помнят, как выступила Арина в ленте в 2018-м. Мы говорим сейчас о великих сестрах Авериных, но и они могут ошибаться. Главное, конечно, не вылететь из топ-18, что вряд ли произойдет, но перестраховаться тоже можно.

Результат Крамаренко на чемпионате Европы не впечатлил — у нее был только один вид, обруч, где она заняла пятое место в финале. Переволновалась — Лала же уже сейчас может обходить Авериных. Но пока только локально — чаще всего в отдельных видах. Справилась бы Крамаренко с нервами на чемпионате мира-2021, так и останется загадкой.

Дина и Арина Аверины. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Усовершенствованный проект Авериных

Международный турнир в рамках Olympico Cup 2021 показал: сестры Аверины — это пока лучшее, что есть у России в художественной гимнастике. Теперь это даже более грандиозный проект, чем был до Олимпиады, — взрослые девушки, которым в Париже будет уже по 26, могут доказать, что готовы продолжать бороться, несмотря на возраст и травмы. Хотя примеры возрастных гимнасток есть и сейчас — та же олимпийская чемпионка Анастасия Максимова, в 31 год выступавшая в Токио в группе и пока не объявлявшая о завершении карьеры.

Лала Крамаренко в Москве, конечно, выиграла ленту, как и накануне в многоборье, но она пока только восходящая звезда. Арина и Дина долго шли к этому. Теперь они — любимицы публики и диктора во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой. Девять раз выходила на ковер за эти три дня Дина, и столько же раз ведущий с придыханием называл ее имя. Арину дважды за этот турнир зрители звали на бис — сначала тихо, по очереди начинали скандировать «Молодец», а потом все громче и громче, пока чемпионка наконец не вышла снова в зал. Довольна тем, что Аверины снова выступают, и Ирина Винер-Усманова.

Арина Аверина и Ирина Винер-Усманова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Колоссальная поддержка болельщиков у Авериных есть, особенно после Олимпиады. Ирина Александровна теперь в них души не чает, говоря о том, как девочки повзрослели и готовы справляться с любой музыкой. Тренер сказала, что раньше смотрела на них как на совместный проект, но теперь работает с каждой индивидуально. А Дина и Арина, кажется, всерьез пытаются вернуться. Если бы они совсем не хотели больше выступать, то никто не смог бы их заставить. Теперь же они спокойно наслаждаются общением с публикой. Крамаренко еще обязательно возьмет свои медали на чемпионатах мира. Сейчас же — все еще время Дины и Арины Авериных.

Турнир Olympico Cup. Финалы в отдельных видах



Обруч

1. Арина Аверина — 28,4

2. Дина Аверина — 28,0

3. Лала Крамаренко — 26,65

4. Дарья Трубникова — 26,6

5. Ирина Анненкова — 25,5



Мяч

1. Дина Аверина — 29,5

2. Арина Аверина — 29,3

3. Лала Крамаренко — 26,4

4. Дарья Трубникова — 26,3

5. Ирина Анненкова — 25,2



Булавы

1. Арина Аверина — 29,2

2. Дина Аверина — 27,7

3. Лала Крамаренко — 27,7

4. Ирина Анненкова — 25,7

5. Дарья Трубникова — 24,4



Лента

1. Лала Крамаренко — 24,4

2. Дина Аверина — 23,9

3. Арина Аверина — 23,6

4. Дарья Трубникова — 22,7

5. Ирина Анненкова — 21,2