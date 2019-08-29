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Состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

13:51

Сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Баку, информирует сайт Международной федерации гимнастики. Они выступят в индивидуальных соревнованиях.

В групповом многоборье Россию представят Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

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