Состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике
13:51
Сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Баку, информирует сайт Международной федерации гимнастики. Они выступят в индивидуальных соревнованиях.
В групповом многоборье Россию представят Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева.
Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.
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