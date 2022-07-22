Сестры Аверины рассказали, что их мотивирует после отстранения от международных соревнований

Российские художественные гимнастки сестры Дина и Арина Аверины рассказали о том, где они берут мотивацию в связи с отстранением россиян от международных соревнований.

Арина: У нас один мотиватор — Ирина Александровна [Винер-Усманова].

Дина: Если честно, у меня Ариша. Если бы не Ариша, я бы давно ушла из спорта.

Арина: Нам повезло, что нас двое, мы иногда друг другу говорим нужные вещи, подбадриваем.

Дина: На самом деле, Ирина Александровна, как чувствует, только мы собираемся взять паузу или закончить, она сразу же придумывает что-то интересное, и нас затягивает.

Арина: Даже не медали стимул, а сами соревнования. Ирина Александровна сделала свои российские правила, вот он — новый стимул, — цитирует Авериных Sport24.