Сестры Аверины не планируют в ближайшее время выступать на соревнованиях

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины рассказал о том, когда вернуться к участию в соревнованиях.

«Пока мы не будем участвовать в каких-то соревнованиях. Мы сейчас лечимся, восстанавливаемся и просто поддерживаем форму», — приводит слова спортсменок ТАСС.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира.