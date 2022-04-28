Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 21:02

Сестры Аверины не планируют в ближайшее время выступать на соревнованиях

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины рассказал о том, когда вернуться к участию в соревнованиях.

«Пока мы не будем участвовать в каких-то соревнованиях. Мы сейчас лечимся, восстанавливаемся и просто поддерживаем форму», — приводит слова спортсменок ТАСС.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14510809
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
2
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер-Усманова раскритиковала FIG из-за системы оценивания выступлений
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости