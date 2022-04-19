Винер-Усманова раскритиковала FIG из-за системы оценивания выступлений

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за системы оценивания выступлений гимнасток.

«Сейчас дошло до того, что золото Олимпиады достается гимнастке, которая уронила предмет на пол. При том что Дина Аверина великолепно выступила. И это объясняют тем, что у Линой Ашрам якобы более сложная программа. Нам всю жизнь говорили, что у России слишком сложная программа и ее невозможно сделать. То есть правила давали возможность манипулировать результатами. А нынешние — манипулировать в квадрате», — приводит слова Винер-Усмановой RT.

Линой Ашрам оказалась в центре судейского скандала на летних Олимпийских играх-2022 в Токио. 22-летняя израильская гимнастка выиграла в многоборье, допустив серьезную ошибку. Россиянка Дина Аверина, несмотря на чистое исполнение программы и протесты, осталась на втором месте.