Международный турнир по художественной гимнастике пройдет в Москве в начале мая

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) рассказали, что с 1 по 3 мая в Москве состоится Международный турнир по художественной гимнастике с участием спортсменок из пяти стран.

Соревнования будут проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Россию представят Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и другие.

Некоторые гимнастки смогут опробовать на ковре внесенные в правила вида спорта изменения, которые поддерживает исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Сестры Арина и Дина Аверины решили пропустить этот турнир.