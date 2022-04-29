Международный турнир по художественной гимнастике пройдет в Москве в начале мая
Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) рассказали, что с 1 по 3 мая в Москве состоится Международный турнир по художественной гимнастике с участием спортсменок из пяти стран.
Соревнования будут проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Россию представят Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и другие.
Некоторые гимнастки смогут опробовать на ковре внесенные в правила вида спорта изменения, которые поддерживает исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.
Сестры Арина и Дина Аверины решили пропустить этот турнир.
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