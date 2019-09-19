Сборная России, за которую выступают сестры Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, стала победителем командного турнира на проходящем в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике.

Его итоги были подведены после завершения всех этапов квалификации в индивидуальном турнире. По регламенту, каждая сборная могла выставить в любые два вида упражнений с отдельными предметами по две участницы, и еще в двух — по три. Из 10 результатов в зачет командного турнира шли восемь лучших.

В результате Аверины и Селезнева праздновали убедительную победу, более чем на 11 баллов опередив команду Израиля. Бронзовые медали получат гимнастки из Белоруссии.

По итогам предварительного турнира также определились 24 участницы финала командного многоборья, который состоится в пятницу. По сумме трех лучших выступлений Дина Аверина показала первый результат, почти на четыре балла опередив израильтянку Линой Ашрам. Ее сестра Арина стала третьей, Селезнева — четвертой, но за медали поборются лишь сестры Аверины, потому что в финале могут выступать не больше двух спортсменок от одной страны. (Антон Бабошин)

Чемпионат мира

Баку (Азербайджан)

Командное первенство. 1. Россия (Дина Аверина, Арина Аверина, Екатерина Селезнева) — 186,500. 2. Израиль (Линой Ашрам, Николь Зеликман, Николь Воронков) — 174,750. 3. Белоруссия (Катерина Галкина, Анастасия Салос, Алина Гарнашко) — 168,550

Личное многоборье. Квалификация. 1. Дина Аверина (Россия) — 71,350. 2. Линой Ашрам (Израиль) — 68,400. 3. Арина Аверина — 67,750. 4. Екатерина Селезнева (обе — Россия) — 66,700.