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Сегодня, 11:57

Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции, сообщил президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

«Мама сестер Юняшиных осенью прошлого года приняла решение переехать в Турцию на постоянное место жительства и собирала все документы, — цитирует Старкина ТАСС. — Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина — в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились. Сейчас в Турции, как я знаю, они выступают в групповых упражнениях».

Старкин заявил, что не видит ничего предосудительного в переходе гимнасток.

«Дети уехали вслед за мамой, в их переходе я не вижу ничего предосудительного. Для российской художественной гимнастики их отъезд не является какой-то потерей, это спортсменки четвертого-пятого эшелона и не рассматривались в качестве кандидаток в сборные команды России. Но девочки неплохие для этого возраста», — добавил он.

7 июля в Клуж-Напоке (Румыния) стартует юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. По информации ТАСС, 14-летние Юняшины вошли в состав команды Турции в групповых упражнениях.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
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