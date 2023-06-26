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Сегодня, 11:30

Федерация спортивной гимнастики России предложила включить свой вид спорта в программу Игр дружбы

Алина Савинова
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Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко сообщила, что организация подала заявку на включение спортивной гимнастики в программу Игр дружбы.

«Мы уже подали свои предложения», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Игры дружбы должны пройти в сентябре 2024 года в Москве.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение, а в мае исполком FIG также оставил в силе отстранение россиян и белорусов от турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/18116545
Спортивная гимнастика
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