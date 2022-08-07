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Полстяная поблагодарила за поддержку после отстранения из сборной Латвии

Сергей Разин
корреспондент
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Художественная гимнастка Елизавета Полстяная поблагодарила фанатов за поддержку после исключения из сборной Латвии.

«Если честно, удивил такой резонанс. Очень приятно, что столько людей поддержали, поняли ситуацию. Это мне помогает. Не хотела бы что-то выделять. Я благодарна за каждое сообщение и каждое слово. Все трогает и помогает не отчаиваться», — приводит слова Полстяной RT.

Елизавета Полстяная. Лидера сборной Латвии по художественной гимнастике выгнали из сборной за российский паспорт

Ранее стало известно, что Полстяную запретили выступать на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике из-за российского паспорта. Спортсменка начала свою карьеру в России, но в 2018 году стала гражданкой Латвии и начала выступать за сборную страны.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Софии с 12 по 18 сентября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1034289-polstyanaya-podderzhka-bolelschiki
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