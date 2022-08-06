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Сегодня, 17:30

Лидера сборной Латвии по художественной гимнастике выгнали из сборной за российский паспорт

Отдел спорта «СЭ»
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Елизавета Полстяная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Полстяная.
Фото Global Look Press
Елизавета Полстяная.
Фото Global Look Press
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Елизавета Полстяная четыре года выступала за латвийскую команду, но теперь попала под санкции.

В сборной Латвии по художественной гимнастике разгорелся скандал вокруг лидера этой команды Елизаветы Полстяной. Девушка в 2018 году получила латвийский паспорт, но при этом не отказалась от российского гражданства. Спортсменка на протяжении четырех лет выступала под флагом прибалтийской страны на чемпионатах мира и Европы, но теперь от нее в категорической форме потребовали разорвать официальные связи с Россией, где живут ее родители и личный тренер. А когда 19-летняя девушка заявила, что это невозможно, спортсменку исключили из заявки на чемпионат мира, который пройдет в Софии с 14 по 18 сентября.

Раздражитель для политиков

Полстяная родилась в Юрмале, но ее родители — россияне. Гимнастка рассказывала, что ее мать решила рожать дочь на латвийском курорте, где они часто бывали. Эта история помогла спортсменке в 2018-м, когда стало понятно, что у нее нет шансов пробиться в сборную России по художественной гимнастике, но имеется потенциал выступать на международном уровне. В своем заявлении в Сейм Латвии о присвоении гражданства Полстяная, которой тогда было 15 лет, рассказала, что проводит в Юрмале каждое лето, а с 2016 года выступает за латвийский клуб Vingro visi, выиграв чемпионаты Риги и Латвии, участвуя в нем вне конкурса.

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Российская сторона по поводу перехода не возражала, и уже в июне 2018 года Елизавета дебютировала за Латвию на чемпионате Европы. Ее результаты на международном уровне были не самыми выдающимися. Но на последнем чемпионате мира Полстяная стала 15-й в многоборье, а на последнем чемпионате Европы (правда, в отсутствие россиянок и белорусок) чуть не попала на подиум, заняв четвертое место в упражнении с обручем. Во много благодаря этому латвийская команда заняла 11-е командное место и обеспечила себе полную квоту в три спортсменки на чемпионат мира.

В общем, сейчас Елизавета — несомненный лидер своей команды, в которой, кстати, выступают в основном русскоязычные спортсменки. Тем удивительнее решение не брать девушку на чемпионат мира. Двойное гражданство не противоречит законам Латвии. Хотя в нынешней геополитической ситуации на гимнастическую федерацию и Олимпийский комитет страны, очевидно, оказывается давление. Латвия — одна из самых активных стран в плане введения различных санкций против России, и, видимо, граждане нашей страны в ее национальной команде — это страшный раздражитель для местных политиков.

Елизавета Полстяная. Фото Global Look Press
Елизавета Полстяная.
Фото Global Look Press

Немало сделала для Латвии

«К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова, — написала девушка в соцсетях. — Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать... Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли... Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали решение».

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— У меня два гражданства, я родилась в Латвии, но жила и тренировалась в России до зимы 2022 года. — объяснила ученица российского специалиста Наталии Орловой. — С 2018 года являюсь также гражданкой Латвии, при получении гражданства я проходила полную процедуру, сдавала экзамен на знание латышского языка. Но в связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером.

По словам спортсменки, в июле она приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться с родными и близкими. А когда вернулась в Латвию, чтобы начать подготовку к чемпионату мира, олимпийский комитет страны выдвинул ей ультиматум: либо она отказывается от российского гражданства, либо больше не сможет представлять Латвию на международных стартах. «Отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию. Мне очень обидно, потому что, на мой взгляд, я немало сделала для Латвии», — подчеркнула девушка.

Елизавета Полстяная. Фото Global Look Press
Елизавета Полстяная.
Фото Global Look Press

Неадекватное требование

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поддержали коллегу. «Как мы тебя понимаем. Держись, когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается», — написали лидеры сборной России в социальных сетях. Целью Полстяной, несомненно, была Олимпиада-2024 в Париже — теперь она становится труднодостижимой. Хотя процесс изгнания из сборной спортсменки по неспортивным мотивам юридически небезупречен и точно может стать поводом для иска в арбитраж. Прецеденты, когда атлеты, выполнившие все критерии отбора, попадали на чемпионаты мира и Европы через суд, уже были. Другой вопрос, что Латвия в своем антироссийском порыве нарушила уже столько всего, что дело Полстяной кажется мелочью.

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— Почему только сейчас от нее потребовали сменить гражданство? — удивилась в интервью ТАСС депутат Госдумы Светлана Журова. — Политика, и только: четыре года в Латвии всех устраивало, что у нее два паспорта. Видимо, она вернется обратно и будет выступать за Россию. Конечно, требование отказаться от российского гражданства неадекватное. Заставить отказаться от своих корней, своей национальности — это неправильно. Когда надо было, человека использовали, гордились успехами, что она выступает за их страну.

Арина Аверина
Дина Аверина
Светлана Журова
Художественная гимнастика
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