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Сегодня, 12:59

Бывшей российской гимнастке Полстяная отказали в выступлении за Латвию на чемпионате мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Полстяная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная в своей соцсети рассказала, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике.

Спорсменка призналась, что ей очень обидно от такого решения. Гимнастка также заявила, что выступление на ЧМ было ее основной целью в жизни.

«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились», — написала девушка.

Полстяная начала свою карьеру в России, но в 2018 году стала гражданкой Латвии и начала выступать за сборную страны.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Софии с 12 по 18 сентября.

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