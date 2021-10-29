«Олимпийское золото отняли, а тут уже невозможно». Реакция болельщиков на золото гимнасток в групповом многоборье на ЧМ

Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

После показа первой программы сборная России занимала 4-е место, так как команда совершила грубую ошибку, уронив обруч. Во второй программе россиянки выступили идеально и поднялись на первое место.

Болельщики в соцсетях оценили выступление российских гимнасток.

«Не думал, что после потери обруча и оказавшись на 4-м месте, смогут выиграть золото. Беру свои слова обратно. С победой, девчата!»

«Вытащили победу! МОЛОДЦЫ!»

«Молодцы, девчонки! P. S. А ведь помогла икона-то!»

«Отлично, девчонки! Это называется — подтверждение своего статуса».

«Плачу! Как же они рады! Олимпийское золото у них отняли, а тут уже все, невозможно».

«Что и требовалось доказать. Верим и болеем за вас».

«Девочки, вы лучшие! Смотрела выступление, это просто восторг. Целый спектакль под прекрасную музыку!»

«Гордимся! Показали всем, что они лучшие! Это было невероятно».

«В конце концов, Болгария должна была уступить хотя бы в одном соревновании, чтобы Россия выиграла золотую медаль».