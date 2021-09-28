Международная федерация гимнастики зарегистрировала элемент Лалы Крамаренко

Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой, сообщается в Instagram сборной России по художественной гимнастике.

Пируэту Лалы Крамаренко ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,60 — если гимнастка выполняет его из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.