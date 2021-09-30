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Винер-Усманова сообщила, что поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии

12:58
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что поедет на чемпионат мира в Японию.

«Мы уже давно начали подготовку к чемпионату мира. Что касается меня, то я поеду вместе с командой на этот турнир», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября. В состав сборной России на турнир вошли Арина и Дина Аверины (обе — личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (все — групповые упражнения).

Во время Олимпиады в Токио, где Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвертой, Винер-Усманова руководила сборной, находясь в России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12542749

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Иван Торопцев все материалы автора

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