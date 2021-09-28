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Гимнастка Леванова назвала «терпимым» отсутствие российского флага на Олимпийских играх

15:15
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала, как отражается на спортсменах отсутствие флага и гимна России на турнирах.

«На спортсменах, я думаю, это не отражается. Когда российский атлет приезжает на соревнования, все вокруг знают, откуда он. Также думаю, что для спортсменов отсутствие символики не играет особую роль, потому что нам главное выйти и показать на соревнованиях результат долгих и упорных тренировок, выполнить свою работу на 100%. Так что для нас такие ограничения — это терпимо.

Но, возможно, для зрителей это играет большую роль. Также обидно, что на Олимпиаде в Токио не разрешили присутствовать болельщикам, но, к счастью, люди все равно продолжают смотреть за нашими выступлениями по трансляциям», — цитирует Леванову «Газета.Ru».

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены вынуждены выступать без национальной символики из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/28/n_16604215.shtml

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Александр Кравченко все материалы автора

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