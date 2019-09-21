Мария Толкачева: «Сейчас судьи строго наказывают за ошибки»

Капитан сборной России в группе Мария Толкачева после победы в многоборье на чемпионате мира в Баку отметила, что команде удалось после не самого удачного выступления в первой программе собраться на вторую, где судьи поставили им очень высокую оценку 30,000 баллов.

— У нас слезы радости от того, что удалось собраться на второй вид, — сказала Толкачева. — Сделать все по максимуму, потому что в первой дисциплине, к сожалению, были ошибки. Но мы побороли свое волнение, и у нас получилось.



— Что не удалось в обручах с булавами?



— Ошибки, может, кому-то и незаметны, но арбитры сразу их видят. Сейчас очень строго судят, за каждый шаг снимают три десятых. А у нас были неточности, поэтому оценка оказалась гораздо ниже, чем могла бы. (Антон Бабошин)

Сборная России выиграла золото ЧМ в Баку в групповом многоборье