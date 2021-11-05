Кузьмина не будет допущена на выборы председателя технического комитета FIG

Россиянка Наталья Кузьмина не будет допущена на выборы председателя технического комитета Международной федерации гимнастики, информирует ТАСС.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что кандидатура Кузьминой была снята с предстоящих выборов. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Позднее первый вице-президент FIG, глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал , что решение восстановить Кузьмину было принято после обращения независимой организации Gymnastics Ethics Foundation в федерацию.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. Она оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку — потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.