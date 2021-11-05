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Кузьмина не допущена на выборы председателя технического комитета FIG

22:10
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Независимая комиссия по этике Международной федерации гимнастики (FIG) оставила в силе снятие кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике.

«Кузьмину не допустили, сняли с выборов», — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

В турецкой Анталье с 5 по 7 ноября проходит конгресс FIG, на котором состоятся выборы в различные органы организации. Слушания по снятию кандидатуры Кузьминой с выборов в техком FIG прошли в пятницу.

Имя Кузьминой фигурирует в скандале, связанном с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 российские «художницы» остались без золотых медалей впервые с 1996 года, а в личном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту. Сразу несколько стран в ходе соревнований подавали протесты на оценки. Позднее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211105/kuzmina-1757831247.html

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Иван Шитик все материалы автора
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