Гимнастка Шкатова подвела итоги чемпионата мира в Японии

Российская гимнастка Ангелина Шкатова в своем Instagram подвела итоги выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

Спортсменка завоевала на турнире три золотые медали и одну серебряную.

«Скажу честно, возвращаться второй раз в Японию на крупный старт было достаточно тяжело! К тому же у нас за 2 дня до вылета произошла смена состава. И благодаря нашей любимой Ирине Александровне и всему нашему тренерскому штабу, врачам, массажистам, судьям, хореографам и всем-всем специалистам, которые с нами работают, мы справились! И преодолели себя!» — написала девушка.