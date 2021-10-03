Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о судействе гимнасток на Олимпиаде.

«То, что случилось в художественной гимнастике... Сейчас только ленивый не говорит об этом, — подчеркнула Винер-Усманова. — Только в нашей стране был такой прием олимпийцев. В том числе наших девочек, которых встречали на Красной площади. И наш президент, Владимир Владимирович Путин, настоящий спортсмен, «Повесть о настоящем человеке», выяснил досконально все мелочи, которые были не мелочами, а решали судьбу золотых медалей, и сказал на встрече, кто же считает оценку шесть минут вместо полутора. Он знал точно, сколько должны считать оценку. Счетовод!

Никакой поклон президенту, что наших девочек наградили. Они герои не только России, но и вообще герои. Художественная гимнастика по рейтингу поднялась очень и очень высоко. Думаю, что все эти девочки будут готовиться к Олимпийским играм в Париже", — заявила главный тренер сборной России.

На Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла золотую медаль со скандалом. Несмотря на серьезную ошибку, судьи поставили ее на первое место.

Россиянка Дина Аверина стала второй в многоборье, а ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Впервые за 25 лет российские гимнастки остались без золотых медалей Олимпиады.