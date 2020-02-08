Винер рассказала, когда Солдатова приступит к тренировкам

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова в скором времени приступит к тренировкам.

— Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию, — приводит РИА «Новости» слова Винер-Усмановой. — У нее все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить.

В четверг появилась информация, что 21-летняя российская гимнастка госпитализирована после попытки суицида. Позже сначала ее тренер Анна Дьяченко, а затем и сама Солдатова опровергли информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.